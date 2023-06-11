خلال أيام.. مدينة الحجاج بـ”أبو عجرم” توفر رعاية كاملة لـ ١٥ ألف حاج

تواصل – واس:

تقدم مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف خدماتها لضيوف بيت الله الحرام منذ ما يزيد عن 20 عام.

15 ألف حاج عبروا الحدود من المنافذ البرية

وحتى ليلة أمس، بلغ عدد الوافدين من ضيوف الرحمن أكثر من 15 ألف حاج عبروا الحدود من المنافذ البرية خلال تسعة أيام، ولا زال العدد في ازدياد.

حكومة المملكة حريصة على خدمة الحجاج

وتأتي أهمية المدينة وعنايتها بضيوف الرحمن، امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين بحجاج بيت الله الحرام.

وذلك منذ وصولهم وتقديم العديد من الخدمات عبر أجهزة الدولة المختلفة والجهات الخيرية والفرق التطوعية.

تهيئة المكان وتوفير كافة الخدمات

ويعمل مركز أبو عجرم وبلديتها على تهيئة المكان وتوفير كافة الخدمات والبنى التحتية له من أعمال السفلته.

إضافة إلى نصب المخيمات وتجهيزها بالتكيبف والفراش للمبيت مع توفير الماء والكهرباء وأعمال الصيانة للمصليات ودورات المياه والاعتناء بالأشجار التي تلطف الأجواء.

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كما تقدم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خدماتها بفرق وعيادات طبية للكشف وقياس العلامات الحيوية وعمل الفحوصات المخبرية والأشعة وعلاج الأسنان حتى صرف الأدوية.

تقديم المصاحف والكتيبات والتعليمات

فيما تشارك وزارة الشؤون الإسلامية خدمة ضيوف بيت الله الحرام من خلال تقديم المصاحف والكتيبات والتعليمات والإرشادات التي تعينهم على أدى الفريضة.

ويقدم فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خدمة رابط الكتروني فيه كل ما يحتاج الحاج من معلومات تساعده على أداء الفريضة وزيارة الحرم النبوي بالمدينة المنورة.

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فيما يلقى ضيوف الرحمن في المملكة كل رعاية من الجهات الخيرية والتطوعية التي تتسابق على خدمة الحجاج من خلال استقبالهم.

وذلك عبر الفرق الشابة التي تساعدهم على قضاء أوقات تخفف عنهم عناء السفر بالابتسامة ونقلهم بالعربات الكهربائية أو اليدوية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المدينة.

تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية

ويقدم أبطال هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة نموذجا رائعا في التعامل مع الضيوف بتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي يحتاجونها في حال تطلب الوضع ذلك.

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ولا يتهاون جنود الكشافة والمتطوعين في تقديم الخدمات لزوار المدينة منذ استقبالهم في ساعات مختلفة من اليوم وحتى مغادرتهم بعد المبيت في ساعات الصباح الباكر.

توزيع الوجبات المختلفة على الضيوف

كما ساهمت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بتوزيع الوجبات المختلفة على الضيوف إيمانا منها بدورها في خدمة ضيوف الرحمن.

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وتحف الحافلات المقلة للحجاج كل وسائل الأمان التي ترافقها منذ وصولها بلاد الحرمين الشريفين وحتى مغادرتهم.

وذلك من خلال أفراد ومركبات الجهات الأمنية التي تحرص على سلامة الحجاج عبر الطرق المؤدية إلي الحرمين الشريفين وخلال إقامتهم بمدينة الحجاج.