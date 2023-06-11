الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
اليورو يُسجل 4.03.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو يُسجل 4.03.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يُسجل 4.03.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يُسجل 4.03.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٠:٣١:٣٨ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.12

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.71

فرنك سويسري 4.15

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أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.71

فرنك سويسري 4.15

وينتظر السوق في ظل توقعات متباينة قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم 14 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن تبقي لجنة السوق المفتوح على معدل الفائدة مستقرًا بين 5-5.25% لتكون هذه المرة الأولى التي يتوقف فيها الفيدرالي عن رفع الفائدة منذ يناير 2022.

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الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الدولار العملات اليورو

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