اليورو يُسجل 4.03.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03. أسعار العملات اليوم وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي: درهم إماراتي 1.02 دينار بحريني 9.96 دينار كويتي 12.12 ريال عماني 9.76 ريال قطري 1.03 جنيه إسترليني 4.71 فرنك سويسري 4.15

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وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03.