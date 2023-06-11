طفل عمره 14عامًا ينضم إلى “سبيس إكس” لتصنيع المركبات الفضائية.. ما قصته؟

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حصل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، ويعد أصغر خريج على الإطلاق من جامعة سانتا كلارا الأسبوع المقبل على وظيفة في شركة “سبيس إكس” لتصنيع وإطلاق المركبات الفضائية ابتداء من الشهر المقبل.

لا يستطيع كيران كوازي القيادة ولايمتلك حق التصويت، لكن يوم السبت سيحصل على شهادته في علوم الكمبيوتر والهندسة التي أهلته للحصول على وظيفة مرموقة في الشركة المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك.

نبوغ مبكر

وظهرت موهبة كيران، وهو في الأصل من بليسانتون في مقاطعة ألاميدا مبكرًا، إذ كان يستطيع نطق جمل كاملة في عمر عامين فقط ، حسبما قال والداه لمحطة (KGO) التلفزيونية.

وفي وقت مبكر من مسيرته التعليمية، أدرك أنه مختلف عن أقرانه. قال كيزان: “خلال الصف الثالث، أصبح من الواضح جدًا لمعلمي وأهلي وطبيب الأطفال أن التعليم السائد لم يكن المسار الصحيح لقدراتي على التعلم السريع”.

وأدركت الأسرة أن معدل ذكاءه مرتفع بشكل غير طبيعي، فضلاً عن ذكاء عاطفي يجعله يبدو أكثر نضجًا.

وفي التاسعة من عمره، التحق بكلية مجتمع لاس بوزيتاس قبل الانتقال لاحقًا إلى جامعة سانتا كلارا في عمر 11عامًا.

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ماذا يقول عن تجربته؟

في حين أن معظم الطلاب لا يتخرجون من الكلية حتى بلوغهم سن 22 عامًا أو نحو ذلك، لم يجد الطفل الموهوب تجربته الجامعية غريبة.

وقال: “لم يكن هناك أي شيء يمكن مقارنته حتى نقول إنه مختلف. لكنني استمتعت به حقًا – لقد كونت الكثير من الأصدقاء المقربين. أعتقد أنه بعد أيام قليلة تلاشت حداثة وجودي هناك”.

ووجد الكلية أكثر إفادة بكثير من منهج مدرسته الابتدائية. قال: “لقد تحولت من كوني متمرد من الصف الثالث إلى أن أشعر حقًا بأنني مصدّق من الناحية الفكرية”.

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قبل الانتقال إلى الجامعة، كان الطفل النابغة بدأ بالفعل العمل في مختبرات إنتل، حيث كان المتدرب الجامعي الوحيد في فريقه.

مع ذلك، قال إنه لم يشعر بأنه “يفقد طفولته” كما يرى البعض، ولكنه بدلاً من ذلك أعرب عن تقديره لفرصة الحصول على تجارب تتجاوز سنوات عمره، واختياره للعمل كمهندس برمجيات في شركة “سبيس إكس”.

لا يزال كيزان يعيش في شقة مع والدته، التي قال إنها من أكبر داعميه.

وهما يستعدان الآن للانتقال إلى واشنطن في يوليو للانضمام إلى فريق “ستارلينك” التابع لشركة “سبيس إكس”.

https://nypost.com/2023/06/10/14-year-old-whiz-kid-about-to-graduate-college-already-hired-at-spacex/