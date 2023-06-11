“الإحصاء”: 3.2 ٪ ارتفاعًا في الإنتاج الصناعي خلال أبريل الماضي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.2% % في شهر أبريل عام 2023م مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م.

واستمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغفل المحاجر. ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

وللمزيد من التفاصيل يمكن الضغط على هذا الرابط .. التفاصيل عبرالرابط

نمو الناتج المحلي

في وقت سابق، كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء المملكة عن نمو في حجم الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري. بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.

وأشارت إلى انخفاض طفيف عن التقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة سابقاً، والتي قدّرت معدّل النمو عند 3.9%.

الناتج المحلي الإجمالي

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، 753 مليار ريال (201 مليار دولار).

وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 5.4% على أساس سنوي و1% على أساس فصلي. فيما بلغ نمو الأنشطة الحكومية 4.9% على أساس سنوي، و1.1% على أساس فصلي.

وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء أن ناتج القطاع النفطي بالأسعار الثابتة بلغ 281 مليار ريال (75 مليار دولار). مرتفعاً بمعدل 1.4% على أساس سنوي، لكنه سجل انخفاضاً بمعدل 4.7% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

أشارت الوزارة إلى أن نمو قطاع النفط سجل أدنى معدل له في نحو عامين عند 1.3%، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3%. ما ساهم في تحقيق الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 2.9 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي.

اقرأ أيضًا:

“الإحصاء”: 3.8 ٪ نموًا في الناتج المحلي خلال 3 شهور