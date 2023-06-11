46 في حفر الباطن.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 46 درجة في حفر الباطن، و45 في الصمان الأحساء والدهناء والخرج.

وسجل 44 درجة في مكة المكرمة والرياض والدمام والتنهات، و43 درجة في المدينة ووادي الدواسر، و42 في بريدة ورفحاء والمجمعة وشرورة.

كما سجل 40 درجة في الدوادمي والقنفذة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 26 درجة مئوية.

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درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 18درجة مئوية.

طريف والقريات والباحة 21 درجة مئوية.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.