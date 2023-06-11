استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 207 ريالات

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في أسواق المملكة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.54 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.83 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.98 ريال، بعد أن سجل 207.20 ريالات أمس الجمعة.

فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.41، وعيار 14 بـ 137.98، وعيار 12 سجل 118.27 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7356 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.539 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.54 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.83 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.98 ريال، بعد أن سجل 207.20 ريالات أول أمس الجمعة.

فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.41، وعيار 14 بـ 137.98، وعيار 12 سجل 118.27 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7356 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.539 ريال

وتراجعت أسعار الذهب، أمس، بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

لكن الآمال في عدم إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1964.79 دولار للأوقية، بحلول الساعة 03:04 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 %.

بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

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