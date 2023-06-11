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ما سر هذه العباره المكتوبة على جميع طائرات المملكة (فيديو)

ما سر هذه العباره المكتوبة على جميع طائرات المملكة (فيديو)

ما سر هذه العباره المكتوبة على جميع طائرات المملكة (فيديو)
٠٩:٣٣:٠٩ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تحمل جميع الطائرات السعودية بمختلف أنواعها (مدنية – عسكرية – إخلاء طبي)، عبارة “الله يحفظك” على مقدمتها، مما يثير التساؤل حول أسباب كتابتها وما قصتها؟

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قصة العبارة الشهيرة

وكشفت دارة الملك عبدالعزيز في صورة توضيحية نشرتها في وقت سابق عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن القصة تعود لعام 1419 هـجرية أثناء استلام آخر دفعة من طائرات (F15S) في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

وكان في استقبال تلك الطائرات الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – عندما كان وليًا للعهد، فطلب قلمًا وكتب تلك العبارة على إحدى الطائرات.

وعندما تولى الحكم اعتمدت عبارة “الله يحفظك” على جميع الطائرات المدنية والعسكرية.

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