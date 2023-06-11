كيف تستفيد من منافع نظام الأخطار المهنية عند حدوث إصابة عمل؟ “التأمينات” توضح

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاستفادة من منافع نظام الأخطار المهنية في حالة حدوث إصابة عمل للمشترك.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن ذلك يتم في حالة إصابة العمل للشخص المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية وقت وقوع الإصابة.

شروط صرف منحة الزواج

وفي وقت سابق، أصدرت مؤسسة للتأمينات، توضيحًا مهمًا بشأن شروط صرف منحة الزواج لهؤلاء المستفيدين.

وبينت أن منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة.

وأضاف أنه يتم إيقاف المعاش، ويُصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب ويتوقف المعاش آليًا.

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توضيح مهم حول إضافة مدة اشتراك

فيما يمكن تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل، واتباع إرشادات الخدمة.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لا يمكن تسجيل مدد اشتراك أكثر من 24 شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من صرف معاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التأمينات مسبقًا بتاريخ: 1/5/2023م”.

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ما شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

1- أن يكون من أبناء المملكة.

2- توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

3 – ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

4- وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

5- ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

6 – أن يكون قادرًا على العمل.

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7 – ألا يكون قد بلغ سن الستين.

8 – التسجيل في الوزارة “من خلال،

9 – فترة سماح 3 شهور للتقديم على معاش التقاعد

10 – البحث بنشاط وجدية عن العمل.

11 – الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

12 – التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

ما البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟

1 – رقم الهوية الوطنية.

2 – اسم البنك ورقم الآيبان.

3 – العنوان وبيانات الاتصال.