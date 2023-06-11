عاجل.. تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تلقيها خطابًا من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل اعتبارًا من 11 يونيو 2023.

وأضافت الشركة في بيان لها: “عليه تود الشركة أن توضح بأن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة”.

صدور اللائحة التنفيذية ودليل نظام توزيع الغاز السكني والتجاري

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة، عن صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

ويأتي هذا إنفاذًا لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1/12/1438هـ، المعدّل بالمرسوم الملكي رقم(م/112) وتاريخ 9/11/1443هـ.

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توزيع الغاز السكني

وأوضحت الوزارة أن اللوائح تضمنت تصنيفًا لأنشطة النظام ورخصه، ومنها:

-نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.

– إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.

– توزيع غاز البترول السائل بالجملة.

– بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.

– شروط منح الرخص، والتي ستُطرَح للمنافسة بدعوة عددٍ ممن تنطبق عليهم الشروط.

ويأتي صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة في إطار سعي وزارة الطاقة لتحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الساعية إلى تشجيع المنافسة، والارتقاء بمستوى الخدمات.

كما يساهم في تحقيق أمن الإمداد، وتعزيز كفاءة المرخّص لهم، ورفع مستوى المعايير والمقاييس المُطبقة في هذه الخدمة الحيوية، وتوطين التقنية، وحماية مصالح المستفيدين من هذه الخدمة بتفعيل دليل تقديم خدمة توزيع وبيع غازالبترول السائل.

كما تهدف الوزارة من اعتماد اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة وتفعيلها إلى تشجيع الاستثمار في أنشطة توزيع غاز البترول السائل المختلفة، بما يكفل:

– تحقيق المصلحة العامة، والأهداف التنموية للمملكة.

– إيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدًا اقتصاديًا مجديًا.