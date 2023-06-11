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أبرزها المدينة.. خبير طقس يُحذر من رياح وأمطار متفاوتة على هذه المناطق
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أبرزها المدينة.. خبير طقس يُحذر من رياح وأمطار متفاوتة على هذه المناطق

أبرزها المدينة.. خبير طقس يُحذر من رياح وأمطار متفاوتة على هذه المناطق

أبرزها المدينة.. خبير طقس يُحذر من رياح وأمطار متفاوتة على هذه المناطق
٠٨:٣٨:٤٤ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من رياح نشطة وأمطار متفاوتة على مناطق مختلفة من المملكة.

الحالة الممطرة السابعة عشر تلفظ أنفاسها الأخيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإن الحالة الممطرة السابعة عشر تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأضاف أنه يتوقع، اليوم الأحد، تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من المرتفعات الجنوبية وأجزاء متفرقة ومحدودة من شمال المملكة.

وأكد أنه لا يستبعد هطول بعض الأمطار الخفيفة على شمال شرق منطقة المدينة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

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آخر تطورات عاصفة “بيبارجوي” المدارية 

وبين أنه بالنسبة لآخر تطورات عاصفة “بيبارجوي” بالخليج، فإنه لا تزال الحالة المدارية إعصار من الدرجة الثانية تتحرك شمالاً وشمال شرق باتجاه باكستان.

وأشار إلى أنه لا يوجد تأثير لها مباشر على دول جنوب الجزيرة العربية، عدا ارتفاع الأمواج في الخليج العربي.

أمطار وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

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رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

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