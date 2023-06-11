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خبير في الموارد البشرية: نعيش زمن المهارات لا الشهادات!
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خبير في الموارد البشرية: نعيش زمن المهارات لا الشهادات!

خبير في الموارد البشرية: نعيش زمن المهارات لا الشهادات!

خبير في الموارد البشرية: نعيش زمن المهارات لا الشهادات!
٠٨:٥٥:٥٤ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شدد المختص في الموارد البشرية، عبدالعزيز المهباش، على أهمية اكتساب المهارات في رحلة البحث عن العمل.

وقال المهباش في مقابلة مع برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية”، هناك نوعان من المهارات: ناعمة، وصلبة، والأخيرة هي الشهادة التي تحصل عليها.

فيما بيّن أن المهارات الناعمة هي عبارة عن:

-حسن لباقتك وحسن أسلوبك.

-مهارات التواصل والمفاوضات.

-الاستماع الجيد.

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زمن المهارات لا الشهادات

وقال المهباش: “اليوم نحن في زمن المهارات ولسنا في زمن الشهادات”، موضحًا أن هناك كثيرين يخرجون من البطالة بالتقدم للدراسات العليا عقب التخرج من أجل الحصول على فرص وظيفية أفضل، لكن أصحاب العمل يتجنبون ذلك.

لحملة مختلف المؤهلات.. وظائف لا تشترط الخبرة

اكتساب الخبرة لحديثي التخرج

وشدد المهباش على أهمية اكتساب الخبرة لحديثي التخرج، والتي قال إنها لم تعد صعبة في رحلة البحث عن عمل.

وتابع: “اليوم حسابك على السوشيال ميديا هو خبرة وما تقدمه من دراسات تتطلع إليها هي خبرة، وكذلك التدريب التعاوني الذي تحصل عليه في الجامعة يعد خبرة، إلى جانب مشروع التخرج وغيرها من الأمور البسيطة”.

وأوضح أن “المهارة هي التي تحدد القيمة السوقية للباحث عن عمل، وللأسف هناك استغلال لحديثي التخرج خاصة في القطاع الثالث”.

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