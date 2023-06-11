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هل يؤثر الصدأ الذي يخرج من الصنبور على طهارة الماء؟ “الخثلان” يوضح
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هل يؤثر الصدأ الذي يخرج من الصنبور على طهارة الماء؟ “الخثلان” يوضح

هل يؤثر الصدأ الذي يخرج من الصنبور على طهارة الماء؟ “الخثلان” يوضح

هل يؤثر الصدأ الذي يخرج من الصنبور على طهارة الماء؟ “الخثلان” يوضح
٠٨:٣٥:٥٣ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن الصدأ الذي يخرج من الصنبور لا يؤثر على طهارة الماء.

الأصل في الأشياء الطهارة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الأصل في الأشياء الطهارة.

وأكد أن الأصل في هذا الماء أنه طهور إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته.

الصدأ لا يؤثر على طهارة الماء

وأضاف أنه إذا تغير لون الماء بالصدأ، فإن الصدأ طاهر، وإذا خالطه الصدأ فلا يضر في العبادة ولا يغير  من طهوريته.

حكم الصلاة قبل دخول الوقت

وكشف الخثلان، سابقًا، أن من يقيم الصلاة قبل دخول الوقت ولو بدقيقة فصلاته لا تصح بإجماع العلماء.

وذلك لقول الله تعالى: “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا”.

حكم صلاة التطوع على الدابة في الحضر

وأشار إلى أن صلاة التطوع على الدابة في الحضر غير مشروعة، لأن الذي ورد في السُنة أن صلاة التطوع على الدابة تكون في السفر.

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وأكد أنه لم يرد شيء عن صلاة التطوع على الدابة في الحضر، وأن الأصل في العبادات التوقيف، لكن في السفر صلاة الفريضة لا تكون على الدابة.

تجوز الصلاة على الدابة في السفر

وبين أنه يجوز أن تُصلى على الدابة التي هي في الوقت الحاضر، “السيارة والطائرة والسفينة والقطار”، من خلال الإيماء بالركوع والسجود، ولو إلى غير القبلة.

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