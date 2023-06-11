الشروط والخطوات.. بدء تسجيل الطلاب المستجدين بالمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية

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يبدأ، اليوم الأحد، تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، والمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، ومن لم يتمكن من التسجيل في المدارس الحكومية، من خلال نظام نور.

وأعلنت عدد من الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة، بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، والمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، بداية من اليوم الأحد.

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خطوات التسجيل

وأوضحت منصة نور التعليمية خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور، على النحو التالي:

-الدخول إلى بوابة نور التعليمية (اضغط هنا).

-اختيار التسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 1445.

-تحديد الاختيار للمدارس الأهلية أو العالمية والأجنبية.

-تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة التي تخص الطالب وولي الأمر.

-إدخال بيانات الاتصال.

-رفع المستندات المطلوبة من نظام نور.

-الضغط علي تقديم الطلب.

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ما شروط التسجيل؟

-يجب أن يكون الطالب قد أكمل 6 سنوات خلال موعد بَدْء العام الدراسي 1445هـ.

– أو يقل عمره عن ذلك إلى 90 يومًا.

-أو التسجيل لطلاب تقل أعمارهم عن ست سنوات حتي 180 يومًا كحد أقصي، مع شرط الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال للعام الذي يليه.

ويستمر التسجيل الإلكتروني في نظام نور لجميع الطلاب والطالبات، وإجراء المفاضلة في المدارس الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم الحكومية، حتى يوم 4ذو الحجة 1444هـ.

فيما يستمر التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية ولجميع الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل والتقديم في جميع المدارس الحكومية حتى نهاية الأسبوع الثالث من بداية العام الدراسي الجديد لعام 1445 هـ.