إطلاق مبادرة “حفاوة” للترحيب بحجاج بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين

تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ عبد الرحمن السديس، بإطلاق مبادرة “حفاوة” للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك تزامنًا مع دخول موسم الحج.

تقديم الضيافة والاهتمام بضيوف الرحمن

وتهدف المبادرة إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين.

وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة.

توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن

وأكد السديس على أهمية هذه المبادرة وضرورة تفعيلها بشكل فعال، وأن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار حرص الرئاسة على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن.

وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحسين الخدمات وتطويرها.

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استضافة ألف حاج من ذوي الشهداء الفلسطينيين

وثمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في استضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال إن هذه المكرمة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تجسد اهتمام المملكة بفلسطين والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك.

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حرص خادم الحرمين على رعاية الحجاج

وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد حرص خادم الحرمين على رعاية ضيوف بيت الله الحرام من المسلمين في كافة أنحاء العالم والوقوف معهم في محنهم وظروفهم الصعبة.

وبين أن هذه الخطوة المباركة تعكس حقيقة مكانة المملكة وقيادتها الحكيمة تجاه الأمة الإسلامية، ودورها في رعاية القضايا الإسلامية.

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