6.8 % تراجعًا في نشاط السوق العقاري خلال أسبوع.. لماذا؟

تواصل – فريق التحرير:

تراجع نشاط السوق العقارية في الأسبوع الأول من يونيو بنسبة ‏‏6.8%.

واستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.2 ‏مليار ريال، بحسب “الاقتصادية”.

أسباب الانخفاض

ومن بين أسباب هذا الانخفاض هو استبعاد تأثير تنفيذ بيع مخطط أراضي سكني خلال ‏الأسبوع الأسبق في مدينة الرياض/حي الرائد، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 2.7 مليار ريال، ‏على مساحة إجمالية بلغت 0.9 مليون متر مربع.‏

واستمر أداء السوق العقارية تحت ضغوط عديد من العوامل الرئيسة، التي أصبحت معلومة لدى ‏أطراف السوق كافة، من ملاك ومطورين وممولين ومستهلكين على حد سواء،

اقرأ أيضًا:.

للشهر التاسع.. الركود يسيطر على السوق العقاري لهذه الأسباب

حركة السوق

وزاد من زخم ‏الضغوط على النشاط العقاري اقتراب إكماله عامًا كاملاً من الركود ‏بنهاية الشهر الجاري،

وأيضا من بين الأسباب المؤثرة في حركة السوق هي تراجع القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت ‏قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.2%.

واستقر نشاط القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال “58.2% من إجمالي ‏قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

اقرأ أيضًا:

بعد نموه القياسي.. 15.8% تراجعًا في السوق العقاري بالمملكة خلال أسبوع