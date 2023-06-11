6.8 % تراجعًا في نشاط السوق العقاري خلال أسبوع.. لماذا؟
تواصل – فريق التحرير:
تراجع نشاط السوق العقارية في الأسبوع الأول من يونيو بنسبة 6.8%.
واستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.2 مليار ريال، بحسب “الاقتصادية”.
أسباب الانخفاض
ومن بين أسباب هذا الانخفاض هو استبعاد تأثير تنفيذ بيع مخطط أراضي سكني خلال الأسبوع الأسبق في مدينة الرياض/حي الرائد، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 2.7 مليار ريال، على مساحة إجمالية بلغت 0.9 مليون متر مربع.
واستمر أداء السوق العقارية تحت ضغوط عديد من العوامل الرئيسة، التي أصبحت معلومة لدى أطراف السوق كافة، من ملاك ومطورين وممولين ومستهلكين على حد سواء،
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حركة السوق
وزاد من زخم الضغوط على النشاط العقاري اقتراب إكماله عامًا كاملاً من الركود بنهاية الشهر الجاري،
وأيضا من بين الأسباب المؤثرة في حركة السوق هي تراجع القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.2%.
واستقر نشاط القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال “58.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.
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