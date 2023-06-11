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6.8 % تراجعًا في نشاط السوق العقاري خلال أسبوع.. لماذا؟

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6.8 % تراجعًا في نشاط السوق العقاري خلال أسبوع.. لماذا؟

6.8 % تراجعًا في نشاط السوق العقاري خلال أسبوع.. لماذا؟

6.8 % تراجعًا في نشاط السوق العقاري خلال أسبوع.. لماذا؟
٠٧:٥٦:٠٥ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع نشاط السوق العقارية في الأسبوع الأول من يونيو بنسبة ‏‏6.8%.

واستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.2 ‏مليار ريال، بحسب “الاقتصادية”.

أسباب الانخفاض 

ومن بين أسباب هذا الانخفاض هو استبعاد تأثير تنفيذ بيع مخطط أراضي سكني خلال ‏الأسبوع الأسبق في مدينة الرياض/حي الرائد، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 2.7 مليار ريال، ‏على مساحة إجمالية بلغت 0.9 مليون متر مربع.‏

واستمر أداء السوق العقارية تحت ضغوط عديد من العوامل الرئيسة، التي أصبحت معلومة لدى ‏أطراف السوق كافة، من ملاك ومطورين وممولين ومستهلكين على حد سواء،

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حركة السوق 

وزاد من زخم ‏الضغوط على النشاط العقاري اقتراب إكماله عامًا كاملاً من الركود ‏بنهاية الشهر الجاري،

وأيضا من بين الأسباب المؤثرة في حركة السوق هي تراجع القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت ‏قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.2%.

واستقر نشاط القطاع السكني  مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال “58.2% من إجمالي ‏قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

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الكلمات الدلالية:
السعودية السوق العقاري المملكة نشاط السوق العقاري

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