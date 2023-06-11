خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في التطوع بأعمال الدفاع المدني

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الأحد، أهم وأيسر الخطوات للتسجيل في التطوع بأعمال الدفاع المدني.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين الراغبين من التسجيل للعمل التطوعي بأعمال الدفاع المدني، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – املأ بيانات النموذج.

2 – يتم مراجعة الطلب والاتصال بك لاستكمال بقية الطلبات والتوقيع على التعهدات.

3 – ترسل الطلبات للجهات المختصة للمسح الميداني.

4 – سيتم تبليغك بالقبول النهائي.

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المتطلبات

1 – أن يكون من أبناء المملكة.

2 – أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال الدفاع المدني.

3 – ألا يقل العمر عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا.

4 – يجب ألا يتعارض العمل الأساسي مع العمل التطوعي واحتساب الأجر عند الله تعالى.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 011-4925033 – 998″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.