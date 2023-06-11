“الغذاء والدواء”: 4 متطلبات إلزامية على مستوردي الغذاء

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استنادًا إلى المهام التنفيذية المنوطة بها بفسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية وغيرها؛ قررت هيئة الغذاء والدواء فرض 4 متطلبات إلزامية على المستوردين للغذاء

المهام التنفيذية المنوطة بهيئة الغذاء والدواء

ويأتي ذلك استنادًا لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (31) وتاريخ 1428/01/24هـ، فإن الإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل يندرج ضمن المهام التنفيذية المنوطة بالهيئة.

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4 متطلبات

ومع عدم الإخلال بمتطلبات الاستيراد العامة المنصوص عليها في نظام الجمارك السعودية، فإن الشروط الأساسية لاستيراد المواد الغذائية، وفقًا لصحيفة “الوطن”، تشتمل على:

1 – أن تكون المواد الغذائية المستوردة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة والتعاميم المنشورة على موقع الهيئة.

2 – أن يكون المستورد قد سجل منشأته في نظام (FIRS) لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

3 – أن يكون المستورد قام بتسجيل المواد والمنتجات التي يرغب في استيرادها في نظام (FIRS).

– وجود مستودع مرخص وفقا لاشتراطات الهيئة (يستثنى من ذلك المصانع المحلية المستوردة للمواد الخام وتدخل في عملية تصنيع منتجاتها، إضافة إلى المستوردين الذين لا تتجاوز عدد إرسالياتهم في السنة الميلادية (5) إرساليات ومجموع أوزانها لا يزيد عن 2000 كجم.

شروط فسح المنتجات غير التجارية

أولاً – المنتجات ذات الاستخدام الشخصي

يتم تعبئة نموذج تعهد والتزام المستورد وتقديمه لمنفذ الدخول.

ثانيًا – العينات المستوردة بقصد إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي

– يلزم تقديم إذن استيراد يتضمن تفاصيل العينات المستوردة والغرض من الاستخدام مع إرفاق تعهد من المنشأة/ المستورد بعدم بيعه أو عرضه في الأسواق المحلية.

– تقديم نسخة من الموافقة على البحث/ الدراسة الصادرة من الجهة المنظمة.

– في حال العينات البحثية، يتم إرفاق ما يثبت أن العينات بغرض إجراء الدراسات والبحوث العلمية مقدم من الجهة التي يتبع لها الباحث.

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ثالثًا – عينات العرض والتسويق غير المخصصة للبيع

– أن تحمل المنتجات على بطاقة بياناتها «عينة مجانية» للمنتجات الغذائية.

– يلزم تقديم تعهد من المنشأة/ المستورد بضمان صلاحية العينات للغرض المقصود منها، وعدم بيعها في الأسواق المحلية أو خارجها بعد انتهاء الغرض منها.

– لا يسمح باستيراد عينات العرض والتسويق من المنتجات ذات الأصل الحيواني إلا من منشآت معتمدة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

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رابعًا – متطلبات فسح عينات اختبار الكفاءة (P Test Proficiency) والمواد القياسية لتحليل منتجات الغذاء

صورة من فاتورة الشركة الصانعة أو المعبئة موضح فيها الكميات واسم اختبار الكفاءة المرسل.

1 – طلب العينات أو المواد القياسية المراد فسحها، أو أي مستند يثبت ذلك.

2 – صورة خطاب صادر من الجهة الطالبة متضمن طلب العينات أو المواد القياسية المراد فسحها.

3 – صورة من بوليصة الشحن.

4 – ترفق جميع المستندات أعلاه عبر منصة فسح (تبادل) وإحالتها للهيئة لإكمال إجراءات الفسح.