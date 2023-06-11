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الاختبارات التحريرية لمدارس مكة و3 محافظات تبدأ اليوم
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الاختبارات التحريرية لمدارس مكة و3 محافظات تبدأ اليوم

الاختبارات التحريرية لمدارس مكة و3 محافظات تبدأ اليوم

الاختبارات التحريرية لمدارس مكة و3 محافظات تبدأ اليوم
٠٦:٢٦:٥٧ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444 في مدارس مكة المكرمة ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.

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تقديم الاختبارات بسب موسم الحج

وكانت وزارة التعليم قد وافقت على تقديمها أسبوعًا؛ نظرًا إلى ظروف موسم الحج.

فيما ستبدأ بقية الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة إجراء الاختبارات الأحد القادم الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري.

وكانت المدارس قد انتهت من إجراء اختبارات المواد الشفهية والعملية خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، وفقًا لـ”عكاظ”.

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إنهاء إجراءات التصحيح والمراجعة والرصد يوميًا

وأكدت وزارة التعليم على ضرورة إنهاء إجراءات التصحيح والمراجعة والرصد من قبل المدارس في نظام “نور” الإلكتروني للمواد فور الانتهاء من الاختبارات يوميًا.

وذلك تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية بنهاية دوام الخميس القادم.

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