اليوم.. حساب المواطن يعلن إيداع مستحقات دفعة يونيو

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم لشهر يونيو سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

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بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله. pic.twitter.com/qiH8GUTtUD — حساب المواطن (@citizenaccount) June 10, 2023

وكان حساب المواطن، قد أعلن قبل يومين عن صدور مبالغ الدعم لدفعة شهر يونيو، والتي من المقرر إيداعها في حسابات المستفيدين اليوم الأحد.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: “صدرت مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو” وبإمكانك التوجه الى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق (تسجيل الدخول، الدفعات المالية)، و سيتم إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو بتاريخ “11 يونيو”.

وعليكم السلام ، صدرت مبالغ الدعم لدفعة شهر "يونيو" وبإمكانك التوجه الى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق (تسجيل الدخول ، الدفعات المالية)، و سيتم إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو بتاريخ "11 يونيو"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) June 9, 2023

وحدد حساب المواطن الحادي عشر من شهر يونيو، موعدًا لصرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

شروط الأهلية في البرنامج

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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توضيح من حساب المواطن بخصوص التسجيل الجديد في البرنامج

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.