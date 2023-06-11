الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مغبرة على معظم المناطق
إذا كانت لديك عائلة كبيرة.. فأنت تحتاج إلى إحدى هذه السيارات (صور)
الأمطار الغزيرة تودي بحياة 21 شخصًا في باكستان
تشاد.. مغادرة أول فوج من الحجاج في اتجاه البقاع المقدسة
شاهد.. عناصر من الحرس الملكي البريطاني ينهارون في تدريب لهذا السبب
عبر “مبادرة طريق مكة”.. “سدايا” تُسخّر خدماتها لضيوف الرحمن المغرب

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مغبرة على معظم المناطق

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مغبرة على معظم المناطق

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مغبرة على معظم المناطق
٠٥:٣٩:٤٣ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

الأمطار الغزيرة تودي بحياة 21 شخصًا في باكستان

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

اقرأ أيضًا:

أمطار على الباحة وتنبيه من الجهات المعنية

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: “التربية” تتجه لإقرار الاختبارات الموحدة لطلاب الابتدائية

مصادر: “التربية” تتجه لإقرار الاختبارات الموحدة لطلاب الابتدائية

٠٢:٤٣ م، الأثنين، ٠٥ يناير ٢٠١٥
«الشورى» يستدعي وزير الإسكان لإيضاح قضايا متعلقة بالتقرير المالي لعام 1437هـ

«الشورى» يستدعي وزير الإسكان لإيضاح قضايا متعلقة بالتقرير المالي لعام 1437هـ

٠٨:٥٨ ص، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧
توجيهات بعدم الترخيص لـ«أبراج الاتصالات» بالقُرب من المواقع السياحية

توجيهات بعدم الترخيص لـ«أبراج الاتصالات» بالقُرب من المواقع السياحية

٠٥:٢٧ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦
إلقاء قنبلة على المصلين في خطبة الجمعة بمدينة عربية

إلقاء قنبلة على المصلين في خطبة الجمعة بمدينة عربية

٠٩:١٩ ص، السبت، ١٣ مايو ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *