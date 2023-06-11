منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مغبرة على معظم المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

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رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.