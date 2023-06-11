إذا كانت لديك عائلة كبيرة.. فأنت تحتاج إلى إحدى هذه السيارات (صور)

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تحتاج العائلة الكبيرة إلى سيارة تتسع لها، خاصة في أوقات السفر أو التنزه أو صلة الأرحام، وقد يكون من الصعب العثور على سيارة مناسبة تفي بكل احتياجاتك.

ونتناول في هذا التقرير أفضل السيارات ذات الثمانية مقاعد والتي توفر تجربة قيادة سلسة ومريحة، وفقًا لموقع “أوتو إكسبريس”.

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1- سيارة فولكس فاجن مالتي فان (Volkswagen Multivan)

تتصدر فولكس فاجن القائمة، وتأتي مالتي فان بمحرك TSI سعة 1400 سي سي يعمل مع محرك كهربائي لينتج قوة 418 حصاناً.

وتأتي السيارة بمحرك بنزين هجين رباعي الأسطوانات مزوّد بشاحن تربو الأول يأتي بسعة 1500 سي سي ويعمل بقوة 136 حصاناً، والثاني بسعة 2 لتر ويعمل بقوة 204 أحصنة.

التميز الحقيقي لمالتي فان هي المقاعد الفردية القابلة للإزالة. هناك ثلاث مجموعات من قضبان الأرضية التي تسمح لكل منها بالانزلاق للخلف وللأمام بشكل مستقل.

وهناك أيضًا طاولة عملية يمكن طيها أو إزالتها تمامًا.

يمكن أن تدور الكراسي أيضًا 180 درجة وخفيفة الوزن بشكل معقول حتى تتمكن من تحويل مالتي فان إلى شاحنة مناسبة بسهولة تامة.

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2- سيارة لاند روڤر ديفندر 130 (Land Rover Defender 130)

إن التصميم الخارجي لديفندر فريد من نوعه. ويجسّد شكله الخارجي المميّز طابع السيارة بشكلٍ فوري. وهي مصممة لتتميّز عن باقي السيارات.

تُعد ديفندر أكثر السيارات قوة ومتانة على الإطلاق. مع الدفع الرباعي الدائم1، والنقل الثنائي السرعة والهيكل الأحادي، يمكن لديفندر التعامل مع أكثر الطرق وعورة.

ويمكن تهيئة مقصورة ديفندر حسب التفضيلات، والاختيار من بين إمكانية الانتقال إلى الصف الثاني أو المقعد الإضافي الأمامي، أو الكونسول المركزي الأمامي المزود بثلاجة أو من دونها.

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3- سيارة فورد ترانزيت كاستم كومبي (Ford Transit Custom Kombi)

تُعد فورد ترانزيت كاستوم الجديدة أحد أرخص العروض في القائمة بتكلفة تبدأ من حوالي 32.000 جنيه إسترليني ولكنها واحدة من أكثر العروض العملية.

كما يمكن الحصول عليها بما يصل إلى تسعة مقاعد.

وهي مزوّدة بفرامل جيدة ونظام توجيه عزم الدوران الذي يساعد على الاستفادة القصوى من قوتها في الزوايا، فهي تتمتع بالفعل بصفات قيادة شبيهة بالسيارات.

كما تشتمل السيارة على أحدث محرّك سعة 2.2 لتر من فورد، بالإضافة إلى خيارات تخزين قابلة للتخصيص، وتُعتبر ترانزيت كاستم المركبة المدمجة المثاليّة.

تستفيد شاحنة الفان المؤلفة من 3 مقاعد من كل زاوية فيها.

أما الجوانب الدقيقة وشبه العمودية فتمنح المزيد من المساحة القابلة للاستعمال للحمولة، ما يسمح بإمكانية تخزين المزيد من الأغراض بفعالية.

وتعزز الأرضية القوية والمعزولة بالمطاط من المتانة ويقدم الباب المنفرد أو المزدوج المنزلق المزيد من الوصول السهل إلى المقصورة.

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4- سيارة فوكسهول فيفارو لايف إلكتريك (Vauxhall Vivaro Life Electric)

تأتي سيارة فيفارو في هذه القائمة في مظهر كهربائي بالكامل. كما أن سعرها مناسب يبدأ من 37.200 جنيه إسترليني.

وهي توفر تجربة سلسة وهادئة مع مقصورة سهلة الاستخدام.

والسيارة مزودة بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، واتصال بلوتوث، وتكييف الهواء، وملاحة مدمجة، وتحكم بدرجة الحرارة، أبواب كهربائية، وكاميرا رؤية خلفية بانورامية.

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5- سيارة سيتروين إي سبيس تورر (Citroen e-Spacetourer)

تعتمد سيارة سيتروين الجديدة على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر ينتج قوة 155 حصاناً وسرعته القصوى 203 كم/س، وينقل حركته للمحاور الأمامية ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تتمتع السيارة بباقة من أنظمة الأمان والمساعدة، أبرزها الفرامل المانعة للانغلاق ABS والوسائد الهوائية، وبرنامج توزيع الفرامل إلكترونيًا EBD.

كما تتميز السيارة بمثبت للسرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وبرنامج المساعدة على صعود المرتفعات.