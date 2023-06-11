الأمطار الغزيرة تودي بحياة 21 شخصًا في باكستان

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الباكستانية عن مصرع 21 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات بعد هطول أمطار غزيرة على شمال غرب البلاد.

توقعات بارتفاع أعداد القتلى

وقال بلال فايزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ، أمس السبت: “لقي 21 شخصًا حتى الآن مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين في مناطق متفرقة من ولاية خيبر بختونخوا، لكن عدد القتلى قد يرتفع”.

وتابع أن “معظم الضحايا سقطوا بسبب انهيار الجدران والأسقف في هذه المناطق”.

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نقل المصابين إلى المستشفيات

وقال المدير العام لمنظمة الإنقاذ 1122 في بيان، إن عملية الإغاثة جارية في المناطق المتضررة، ويجري نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأضاف المسؤولون أن فرق الإنقاذ التابعة لحكومة الإقليم تواجه تحديات في الوصول إلى المنطقة المتضررة بسبب موقعها البعيد وتضاريسها الجبلية الصعبة ومشاكل الاتصال في المنطقة.

وكان 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 25 آخرون جراء انهيار ثلجي في منطقة أستور بإقليم جيلجيت بالتستان شمالي باكستان، الشهر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية، عن مسؤولين في المنطقة أن الانهيار الثلجي وقع في قمة شاونتر في منطقة أستور، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات.

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إنشاء غرفة تحكم في المنطقة

وأعرب رئيس وزراء الإقليم، خالد خورشيد خان عن حزنه على الحادث، وأمر منظمات الإنقاذ ببدء العمليات وإنشاء غرفة تحكم في المنطقة، كما نقلت وسائل الإعلام الباكستانية.

ويعتبر إقليم جيلجيت بالتستان من أكثر المناطق المعرضة للانهيارات الثلجية والفيضانات نتيجة وجود عدد كبير من الأنهار الجليدية في الإقليم.

ووفقا للإحصائيات الحكومية فإن الإقليم يتضمن أكثر من 5000 نهر وبحيرة جليدية، كما شهد الإقليم أكثر من 20 حادثًا من الفيضانات والانهيارات الثلجية العام الماضي.

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