تشاد.. مغادرة أول فوج من الحجاج في اتجاه البقاع المقدسة

تواصل – واس:

غادر أول‌ فوج‌ من‌ الحجاج‌ التشاديين، مطار حسن جاموس الدولي بانجامينا، اليوم الأحد، باتجاه‌ البقاع‌ المقدسة، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

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توديع الحجاج التشاديين

وكان في وداع الفوج الأول من الحجاج التشاديين، الذين بلغ عددهم 250 حاجًا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التشادي، محمد خاطر عيسى، ورئيس لجنة تنظيم الحج والعمرة التشادي، عمر أدومة عبد الله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى التشاد، عامر بن علي الشهري.

ويبلغ عدد حجاج مالي لهذا الموسم 9 آلاف حاج.

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مغادرة أول فوج من الحجاج الماليين باتجاه البقاع المقدسة

مغادرة أول فوج من الحجاج الماليين باتجاه البقاع المقدسة

غادر أول‌ فوج‌ من‌ الحجاج‌ الماليين‌، مطار باماكو، أمس السبت، باتجاه‌ البقاع‌ المقدسة؛لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وكان في وداع الفوج الأول من الحجاج الماليين، الذي يقدر عددهم بـ 300 حاج، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي،خالد بن مبروك الخالد، ومعالي وزير الشؤون الدينية والعادات والطقوس محمدو عمر كوني.

تواصل مبادرة طريق مكة أعمالها في صالة المغادرة بمطار كوالالمبور الدولي لخدمة ضيوف الرحمن في مملكة ماليزيا من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1444 هـ.

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