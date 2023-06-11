شاهد.. عناصر من الحرس الملكي البريطاني ينهارون في تدريب لهذا السبب

تواصل – وكالات:

انهار ما لا يقل عن ثلاثة من الحرس الملكي البريطاني، خلال تدريب على استعراض في لندن تحضيرًا للاحتفال بيوم ميلاد الملك تشارلز.

ثلاثة حراس يتساقطون من الحر

وقالت وكالة رويترز، أمس السبت، إن أحد الحراس شوهد وهو بصحبة أشخاص وهم يصطحبونه خارج الساحة، فيما احتاج اثنان آخران إلى حملهما على نقالة.

وأضافت أن الحادث وقع بالتزامن مع موجة حر تشهدها البلاد تجاوزت خلالها درجات الحرارة الـ31 درجة مئوية.

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الأمير وليام يقدم شكره للحراس

وكان ولي العهد الإنجليزي الأمير وليام حاضرًا خلال التدريب وقدم شكره للحراس المشاركين في تغريدة قال فيها “شكرًا جزيلاً لكل جندي شارك في الاستعراض هذا الصباح وفي أجواء حارة.. الظروف كانت صعبة لكنكم جميعًا قمتم بعمل جيد حقًا”.

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حوادث مشابهة

وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هكذا حوادث، ففي 2017 سقط خمسة من الحرس الملكي، مغمى عليهم أثناء مشاركتهم في عرض بمناسبة يوم ميلاد الملكة إليزابيث الثانية في لندن.

وذكرت وسائل إعلام محلية في حينه أن سبب اغماء الحراس يعود لقبعات الفرو التي يرتدونها وسط درجات حرارة تجاوزت 25 درجة مئوية.

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