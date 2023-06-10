عبر “مبادرة طريق مكة”.. “سدايا” تُسخّر خدماتها لضيوف الرحمن المغرب

تواصل- واس:

سخرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” كافة إمكانياتها الرقمية وخدماتها التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مطار محمد السادس الدولي بالدار البيضاء .

طريق مكة:

وتشارك “سدايا ” ضمن مبادرة “طريق مكة” بالمملكة المغربية والتي تُنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات ، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بكامل جاهزيتها واستعداداتها التقنية والتي تُسهم في تسهيل إجراءات المستفيدين من المبادرة .

خدمات متعددة:

وتُقدم “سدايا” خدمات متعددة في المبادرة حيث تشمل تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، مثل: (نظام الحج، ونظام المسافرين وتسجيل السمات الحيوية)، وتقديم دعم فني تقني عن طريق فريق عمل يتكون من مهندسين وفنيين يعملون على مدار الساعة لأجهزة وأنظمة “سدايا”، وتجهيز دوائر نقل المعلومات وتشغيلها، إلى جانب تجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية كمحطات احتياطية في حال الاحتياج ، إضافة إلى توفير أنظمة ودوائر احتياطية لضمان استمرارية العمل.

وانسجاماً مع حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم، تواصل الفرق التقنية لمركز المعلومات الوطني في الدول المشمولة بالمبادرة على التجهيز التقني والفني لمحطات إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المشمولين بالمبادرة.

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