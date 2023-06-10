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وظائف صحية شاغرة بالقوات المسلحة.. التفاصيل وموعد التقديم
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وظائف صحية شاغرة بالقوات المسلحة.. التفاصيل وموعد التقديم

وظائف صحية شاغرة بالقوات المسلحة.. التفاصيل وموعد التقديم

وظائف صحية شاغرة بالقوات المسلحة.. التفاصيل وموعد التقديم
٠٢:٥٠:٣٤ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة، لجميع المواطنين من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات.

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تفاصيل الوظائف المتاحة

وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية، أن الوظائف متاحة لدى مستشفى القوات المسلحة بشرورة، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، ومستشفى القوات المسلحة بجازان، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

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التقديم مستمر حتى هذا الموعد

وأشارت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، إلى أن التقديم على الوظائف متاح حالياً ويستمر إلى 7 يوليو المقبل عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

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