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أمطار على الباحة وتنبيه من الجهات المعنية
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أمطار على الباحة وتنبيه من الجهات المعنية

أمطار على الباحة وتنبيه من الجهات المعنية

أمطار على الباحة وتنبيه من الجهات المعنية
٠٢:٤٦:٥٤ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ وزخاتٍ من البرد شَمِلَتْ مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب، وارتوت الأرضُ.

تنبيه الجهات المعنية:

ونبَّهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخِّي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بتساقط حبات البرد.

سيول في الطائف

وأظره مقطع فيديو آخر جريان وتدفق السيول في وادي غزال بمركز الشفا في الطائف، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

أتربة على تبوك

وفي وقت سابق، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

رياح نشطة على بدر وينبع

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع ، تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية .

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد الطقس امطار الباحة

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