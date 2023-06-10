دراسة توضح العلاقة بين النشاط البدني وتقليل مخاطر السكري الوراثي

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أكدت دراسة حديثة، أن النشاط البدني المعتدل إلى القوي يفيد الذين لديهم استعداد وراثي لمرض السكري من النوع 2، ويقلل خطر الإصابة بالمرض بشكل عام 74% مقارنة مع الذين من يمارسون القليل من التمارين والنشاط.

أهمية ممارسة الرياضة

وتوصلت الدراسة، إلى أن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة أو القوية تعزز الجسم لمواجهة عوامل الإصابة بالسكري، بما فيها تأثير الجينات الوراثية، وأن التأثير يعتمد على جرعة التمارين، فكلما زادت تمتع الجسم بحماية أفضل.

الدراسة أجراها باحثون في جامعات في أستراليا، والصين، والدانمارك، وإسبانيا ونشرها موقع “المجلة الطبية البريطانية.

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واستندت الدراسة إلى بيانات نصف مليون شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، أعمارهم بين 40 و69 عاماً، واستمرت المتابعة 7 أعوام.

وحددت الدراسة، عوامل الخطر الوراثية بعد تحليل 424 شكلاً محدداً لارتباطات الجينوم، وتقدير درجة الخطر من نسبي إلى مرتفع.

وخلال الدراسة، أوضح الدكتور ميلودي دينغ الباحث المشارك: “النشاط البدني لا يعني فقط ممارسة الرياضة. لا تحتاج إلى التفكير في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو الركض ساعة كل يوم”.

ممارسات النشاط البدني

ولفت إلى أن “النشاط البدني يشير إلى أي حركات جسدية، سواء كانت مخصصة للتمارين الرياضية أم لا. إنه يشمل العمل في الحديقة، والمشي إلى محطة للحافلات، وركوب الدراجات إلى العمل، وصعود السلالم بدل المصعد، ويمكن أيضاً أن تتراكم الأنشطة المفيدة على مدى فترات وجيزة خلال اليوم”.

وأشارت النتائج إلى أن زيادة النشاط المعتدل قليلاً إلى حد التعرّق، وتتابع الأنفاس، تفيد أكثر في كبح خطر السكري لاسيما السكري الوراثي.

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