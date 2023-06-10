خطوات ونصائح مهمة قبل تنزيل نظام التشغيل ios 17 على آيفون

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كشفت شركة أبل الاثنين المضاي، عن نظام التشغيل iOS 17 الجديد في مؤتمر WWDC السنوي للمطورين.

ويشتمل آخر تحديث لنظام تشغيل آيفون، على العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك الملصقات الحية في الرسائل، وتصحيح تلقائي محسّن يوفر طريقة أسهل لمشاركة معلومات الاتصال.

وفي حال قمت بالتسجيل في برنامج Apple Developer، يمكنك تنزيل iOS 17 على جهاز آيفون الخاص بك، ولكن قبل أن تفكر في القيام بذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها. إليك كل ما يجب عليك فعله قبل تثبيت iOS 17 على جهازك، بحسب موقع سي نت:

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– هل جهازك متوافق حتى مع iOS 17؟

طالما أنك تمتلك جهاز iPhone XS أو إصدار أحدث، يجب أن تكون قادراً على تنزيل الإصدار التجريبي من مطور iOS 17. فيما يلي قائمة كاملة بكل جهاز متوافق مع تحديث برنامج آبل الجديد. وإذا لم يكن هاتفك الحالي مدرجاً في القائمة، فإليك بعض طرز آيفون الحديثة التي يجب التفكير في شرائها: “آيفون XS، آيفون XS ماكس، آيفون XR، آيفون 11، آيفون 11 برو، آيفون 11 برو ماكس، آيفون 12، آيفون 12 ميني، آيفون 12 برو، آيفون 12 برو ماكس، آيفون 13، آيفون 13 ميني، آيفون 13 برو، آيفون 13 برو ماكس، آيفون SE (الجيل الثاني والإصدارات الأحدث)، آيفون 14، آيفون 14 بلس، آيفون 14 برو، آيفون 14 برو ماكس.

تأكد من تحديث هاتفك الآيفون

قبل التحديث إلى iOS 17، تأكد من تحديث هاتفك إلى أحدث إصدار من iOS 16 حتى لا تواجه أي مشاكل إذا قررت العودة. أيضاً، من الجيد أن يتم التحديث دائماً إلى أحدث إصدار من برامج الأجهزة المحمولة في حالة وجود أخطاء كبيرة أو مشكلات أخرى في إصدارات iOS القديمة.

ولتحديث آيفون إلى أحدث إصدار من iOS 16، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج وتحقق من وجود أي تحديثات متاحة.

لا تنسى عمل نسخة احتياطية

الإصدار التجريبي من iOS 17 هو برنامج تجريبي مخصص للمطورين، مما يعني أنه سيكون فيه العديد من الأخطاء والمشكلات التي يمكن أن تعطل جهاز آيفون. قد تتم إعادة تشغيل هاتفك بشكل غير متوقع أو يصبح ساخناً جداً – ومع الإصدارات التجريبية للمطورين، لن تعرف أبداً ما يمكن توقعه، لذلك من الأفضل الاستعداد مسبقاً حتى إذا واجهت مشكلات كبيرة، يمكنك العودة إلى iOS 16.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي عمل نسخة احتياطية لجهاز آبفون بينما لا يزال يعمل بنظام iOS 16. والسبب هو أنك إذا قمت بالتحديث إلى iOS 17 ولكنك قررت العودة إلى iOS 16، فلديك نسخة احتياطية محدثة للعودة إليها، بحيث تحتفظ بأحدث الصور والرسائل النصية وبيانات التطبيق والمزيد.

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