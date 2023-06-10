بينهم مُسن وطفل.. مليشيا الحوثي تختطف 4 مدنيين في “إب”

تواصل- فريق التحرير:

أقدمت المليشيا الحوثية على اختطاف أربعة مدنيين بينهم مُسن وقاصر من منزلهما في “ذي مناحب” بمديرية الشعر محافظة إب وسط اليمن.

مسن وطفل:

وقال رئيس منظمة رصد للحقوق والحرية عرفات حمران – حسب عكاظ- “أقدم القيادي الحوثي المنتحل صفة مدير أمن مديرية الشعر أبو محمد عبدالرزاق الديلمي على اقتحام قرية ذي مناحب وخطف أربعة من أسرة واحدة بينهم مسن مريض (70 عاماً) وطفل (15 عاماً) على خلفية رفضهم التنازل لقيادي حوثي عن أرضهم».

وبيّن أن المليشيا لم تكتفِ بذلك بل اعتدت على النساء والأطفال في المنطقة ونهبت الأموال والممتلكات.

جهة مجهولة:

وأشار إلى أن المليشيا نقلت المختطفين إلى جهة مجهولة وترفض حتى الساعة الإفصاح عن مكان احتجازهم، فيما تواصل إرهاب النساء والأطفال.

وتواصل المليشيا الحوثية ارتكاب المزيد من الجرائم في محافظة إب التي تشهد انفلاتاً أمنياً كبيراً وانتشاراً للعصابات المدعومة من الانقلابيين.

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