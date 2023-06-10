فيديو مؤثر.. امرأة ألمانية توثق لحظة اعتناقها الإسلام

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية فيديو لـ فتاة ألمانية توثق لحظة دخولها الإسلام.

وانتشر هذا الفيديو بقوة وحصل على مئات الآلاف من المشاهدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في يوم واحد فقط، وانتشر صداه أيضا على اليوتيوب.

ألمانية تعتنق الإسلام:

وظهر في مقطع الفيديو الفتاة الألمانية وهي توثق لحظة دخولها للإسلام حيث تلقنت الشهادتين من قبل أحد الأشخاص، الناطقين باللغة العربية، ثم لقنها الشهادة باللغة الألمانية مرة أخرى.

بكاء وتأثر:

وعقب تلقيها الشهادتين، بكت بكاءً شديدًا من شدة الفرحة ونهضت مسرعة وابتسمت وسط فرحة كبيرة من المسلمين الحاضرين واحتضنتها فتاة أخرى، كانت قد شهدت على دخولها الإسلام، ويبدو عليها أنها أختها.

إسلام فيفيان دسينا:

وقبل شهرين فجرت صحيفة “Hindustant Times” مفاجأة بعد الإعلان عن اعتناق الممثل “فيفيان دسينا” الإسلام منذ أكثر من عام وزواجه من فتاة مصرية.

وتغيرت حياة الممثل الهندي “فيفيان دسينا” الذي ينوي صيام شهر رمضان المقبل، بحسب إجابته عن سؤال أحد المتابعين عبر صفحته على إنستجرام.

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