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سقيا الخيرية بمكة المكرمة تنفذ 36 مبادرة تطوعية
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سقيا الخيرية بمكة المكرمة تنفذ 36 مبادرة تطوعية

سقيا الخيرية بمكة المكرمة تنفذ 36 مبادرة تطوعية

سقيا الخيرية بمكة المكرمة تنفذ 36 مبادرة تطوعية
٠١:١٠:٢٩ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

بلغ عدد مستفيدي جمعية “سقيا” الخيرية بمنطقة مكة المكرمة من المياه خلال الشهر الماضي 683.580 مستفيدًا ومستفيدة في مشاريع سقيا المساجد، وزوار بيت الله الحرام والمعتمرين، ومغاسل الموتى، وسقيا الأربطة ودور الأيتام، والجمعيات الخيرية، والمرافق العامة الأخرى.

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مبادرات تطوعية

وكشف تقرير الجمعية عن شهر مايو الماضي تنفيذها لمشروع سُقيا 300 أسرة شهريًا بالصهاريج في القرى والهجر بمحافظة الطائف، – بتنفيذ وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية -، وسُقيا 300 أسرة شهريًا في محافظة الجموم – بتنفيذ جمعية سخاء -، مشيرًا إلى أن الجمعية ستنفذ المرحلة الرابعة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية، و500 برادة في منازل الأسر المحتاجة بمحافظة جده.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن درهم، أنه تم تنفيذ 36 مبادرة تطوعية خلال شهر مايو بمشاركة 348 متطوعًا ومتطوعة بواقع 2401 ساعة تطوعية، ومقدار عائد اقتصادي بلغ أكثر من 50 ألف ريال.

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