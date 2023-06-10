عاجل.. “التجارة” تعلن عن فرض غرامات على 10 وكالات سيارات وتكشف السبب

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أعلن المتحدث الرسمي باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة فرضت غرامات مالية على 10 وكالات سيارات خالفت الأنظمة وحماية حقوق المستهلك.

نوع المخالفات:

وأوضح الحسين، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن المخالفات تمثلت في:

1- التأخر في تسليم سيارة جديدة

2- التأخير في الإصلاح والصيانة

3- عدم توفير قطع الغيار

4- عدم الإفصاح عن عيب بسيارة عند بيعها

وأشار إلى أن العقوبات شملت وكالات: ألمانية وأمريكية ويابانية وصينية.

وزارة التجارة تفرض غرامات مالية على 10 وكالات سيارات خالفت الأنظمة وحماية حقوق المستهلك.. تمثلت في: ⏱️ التأخر في تسليم سيارة جديدة 🛠️ التأخير في الإصلاح والصيانة ⚙️ عدم توفير قطع الغيار 🚘 عدم الإفصاح عن عيب بسيارة عند بيعها وشملت وكالات: ألمانية وأمريكية ويابانية وصينية. — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) June 10, 2023

ومؤخرًا، نشرت وزارة التجارة “إنفوجراف” للتوضيح بخطوة هامة تضمن سرعة الاستجابة للبلاغ التجاري المقدم ضد “التستر”.

البلاغ التجاري

وقالت الوزارة إنه يجب إرفاق ما يلي في البلاغ التجاري:

1- ذكر اسم المنشأة المبلغ عنها

2- تحديد الموقع الجغرافي للمنشأة المبلغ عنها

3- تحديد معلومات وبيانات شبهة التستر

4- إرفاق المعلومات والوثائق بما فيها الأدلة.

في وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة استدعاء 14,019 جهاز إنذار حرائق (SIMPLEX، AUTOCALL) من طرازات (Xenon- LED) لعام 2021, وذلك لاحتمالية فشل الأجهزة في التنبيه بصرياً و/أو صوتياً أثناء ظروف الإنذار ونشوب حريق، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة وتلف في الممتلكات.

نصيحة للمستهلك

ودعت المستخدمين للتواصل مع شركة آل سالم جونسون كنترولز (AUTOCALL) على الرقم (920003588)، والشركة السعودية الإلكترونية للتجارة على الرقم (0112063377)، وشركة المعدات والخدمات الفنية على الرقم (0114505040)، وشركة المتبولي للصوت والاتصالات على الرقم (0122239735)، وذلك للفحص واستبدال الأجهزة المشمولة مجانًا.

استدعاء 665 مركبة

وفي وقت سابق، استدعت وزارة التجارة 665 مركبة فورد “تيريتوري – Territory “2023.

وعن سبب الاستدعاء، قالت إن ذلك بسبب خلل في دعامة عمود التوجيه للمركبة؛ قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت “التجارة”، إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa.

وقالت الوزارة إنه يجب التوقف الفوري عن استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعدٍ للإصلاح وتسلُّم التعويض المناسب لحين توافر الإصلاحات اللازمة.

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