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كندا تعلن عن مصادرة طائرة شحن روسية (تفاصيل)
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كندا تعلن عن مصادرة طائرة شحن روسية (تفاصيل)

كندا تعلن عن مصادرة طائرة شحن روسية (تفاصيل)

كندا تعلن عن مصادرة طائرة شحن روسية (تفاصيل)
١٢:٠٦:٤٥ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الكندية اليوم (السبت) مصادرة طائرة شحن روسية من طراز “أنتونوف 124” مملوكة لشركة ومجموعة تجارية تخضع للعقوبات، بسبب الحرب في أوكرانيا.

الحكومة الكندية:

ونقل بيان للوزارة عن الوزيرة ميلاني جولي قولها إن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة شحن روسية رابضة في مطار تورنتو وفقاً لقانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة الذي يمنح السلطات الحكومية حق مصادرة الأصول العائدة للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات ومصادرتها والتصرف فيها.

رئيس وزراء كندا:

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، أن العقوبات موجهة لجهات مرتبطة بروسيا، تشمل 24 فرداً و17 كياناً بتهمة دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العقوبات:

واستهدفت العقوبات الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش والمدون يوري بودولياكا والنائب الأول السابق لوزير الإعلام في دونيتسك الشعبية دانييل بيزسونوف ووزير الثقافة في مقاطعة خيرسون ألكسندر كوزمينكو، إضافة إلى وزارات الثقافة في شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون ووزارتي التعليم والعلوم في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون ووزارة الرياضة في زابوروجيه، فضلا عن العديد من المتاحف ووسائل الإعلام.

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الكلمات الدلالية:
طائرة شحن روسية عقوبات غربية كندا مصادرة

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