مغادرة أول فوج من الحجاج الماليين باتجاه البقاع المقدسة

تواصل- واس:

غادر أول‌ فوج‌ من‌ الحجاج‌ الماليين‌، مطار باماكو، اليوم السبت، باتجاه‌ البقاع‌ المقدسة؛لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

سفير خادم الحرمين:

وكان في وداع الفوج الأول من الحجاج الماليين، الذي يقدر عددهم بـ 300 حاج، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي،خالد بن مبروك الخالد، ومعالي وزير الشؤون الدينية والعادات والطقوس محمدو عمر كوني.

تواصل مبادرة طريق مكة أعمالها في صالة المغادرة بمطار كوالالمبور الدولي لخدمة ضيوف الرحمن في مملكة ماليزيا من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1444 هـ.

مبادرة “طريق مكة”:

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

كما تهدف إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة؛ في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

يشار إلى أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 للعام الخامس في (7) دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.

اقرأ أيضا

مبادرة “طريق مكة” تُسهّل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة