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خلال ساعات.. بدء تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية

خلال ساعات.. بدء تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية

خلال ساعات.. بدء تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية
١١:٠٠:٣٣ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يبدأ خلال ساعات، تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، والمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية.

التسجيل عبر نظام نور

كما تشمل عملية التسجيل، من لم يتمكن من التسجيل في المدارس الحكومية، من خلال نظام نور.

وأكدت العديد من إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة، عبر الحسابات الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، والمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، بداية من الأحد 22/11/1444هـ.

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انطلاق الاختبارات الشفهية والعملية

ومن المقرر أن تنطلق الأحد، أيضا الاختبارات الشفهية والعملية لطلاب التعليم العام، في جميع المراحل، والتي حددتها وزارة التعليم في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات النهائية، على أن تكون خلال 3 أيام وفقا لإمكانيات كل مدرسة، وأن تكون ضمن اليوم الدراسي.

وتهدف اختبارات الأداء؛ إلى قياس أداء الطالب والتعرف على بعض الجوانب العملية والأدائية في المادة، والتي تعتمد على ما يقدمه الطالب من أداء عملي في الواقع، إضافة الى قياس الأهداف المرتبطة بالمهارات الحركية، وكذلك بعض جوانب الأهداف المعرفية.

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الكلمات الدلالية:
التعليم الطلاب المدارس الأجنبية المدارس الأهلية المدارس العالمية وزارة التعليم

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