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بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد بأحجام كبيرة على الباحة

بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد بأحجام كبيرة على الباحة

بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد بأحجام كبيرة على الباحة
١٠:٥٧:٣٠ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية على الباحة.

تساقط البرد على الباحة

ووثق المقطع المتداول، الذي نشره حساب “طقس الغربية”، في “تويتر”، تساقط كثيف لحبات البرد بأحجام كبيرة على  الباحة.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بتساقط حبات البرد.

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سيول في الطائف

وأظهر مقطع فيديو آخر جريان وتدفق السيول في وادي غزال بمركز الشفا في الطائف، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

أتربة على تبوك

كذلك نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

رياح نشطة على بدر وينبع

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع ، تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية .

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