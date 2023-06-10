لحمايتهم من الاضطهاد.. مشروع قانون أمريكي يطالب بمنح حق اللجوء للإيغور

تواصل – فريق التحرير :

قدمت مجموعة في مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون يطالب بمنح أولوية اللجوء لأقلية الإيغور المسلمة المضطهَدة في الصين.

مقدمي المشروع

وتضم المجموعة التي قدمت القانون النائبة الديمقراطية عن فرجينيا، جينيفر ويكستون، وماريا إلفيرا سالازار، النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، وجريجوري ميكس الديمقراطي من نيويورك، ودون باير وجيري كونولي، وكلاهما ديمقراطي من فرجينيا.

نص المشروع

وينص مشروع القانون على منح الإيغور والجماعات العرقية الأخرى المضطهدة من قبل الحكومة الصينية أولوية اللجوء الثانية، ليسّرع ذلك قدرتهم على التقدم بطلب للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة.

مساعدات إنسانية

وسيحصل المستهدفون بالقانون على مساعدة إنسانية خاصة، وسيتلقون المساعدة في إعادة التوطين وعملية اللجوء في الولايات المتحدة.

كما يسعى مشروع القانون إلى حماية اللاجئين الإيغور الذين فروا إلى دول خارج الصين، من خلال إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية الأمريكية لممارسة الضغط على الدول التي تحاول إعادة الإيغور إلى الصين.

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