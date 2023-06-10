تعرف على أهمية تدوير إطارات السيارة وطريقة القيام بها

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يؤكد خبراء السيارات، أن إطارات المركبة، تعد من أهم القطع الاستهلاكية في كافة السيارات، حيث تؤثر كثيراً على نظام التعليق وعلى محرك السيارة.

كذلك تعد الإطارات، أيضاً من أهم عوامل الأمن والسلامة، لذلك يجب فحصها وصيانتها بصورة دورية، مع تغيير موضع الإطارات كل فترة للحفاظ عليها.

أهمية تدوير إطارات السيارة

تشدد الشركات المصنعة للإطارات حول العالم على أهمية تدوير إطارات السيارة للحفاظ عليها من التلف لأطول فترة ممكنة، حيث يتم نقل الإطارات من موقعا إلى مكان أخر مثل نقل الإطار الأمامي إلى الخلف أو في عدة اتجاهات مختلفة، وذلك لأن توزيع دفع العجلات في السيارة غير متساوٍ، وكذلك توزيع الوزن، مما يؤدي إلى استهلاك الإطارات بصورة غير متساوية.

وعلى سبيل المثال فإن الإطارات الأمامية تتعرض إلى عزم وقوة احتكاك أكبر عند الانعطاف وزيادة السرعة واستخدام المكابح بالسيارات التي تعتمد على الدفع الأمامي مما يسبب إتلافاً أكبر لها بالمقارنة مع الإطارات الخلفية، وبتبديل أماكن الإطارات بصفة دورية سوف يتوزع الضغط على الإطارات الأربع بالتساوِ مما يزيد عمرها.

زيادة العمر الافتراضي

بالإضافة إلى زيادة عمر الإطارات سوف تلاحظ أيضاً قوة سحب أفضل وتوجيه عند استبدال الإطارات الأمامية بالخلفية بسبب حالة الإطارات المختلفة بين المحور الأمامي والخلفي، مع تعزيز معدلات الأمن والسلامة، وتساهم أيضاً عملية تدوير الإطارات على توفير الكثير من الأموال.

وفي هذا السياق، توصي شركات الإطارات العالمية بتبديل أماكن الإطارات كل 8,000 إلى 10,000 كيلومتر للحفاظ عليها، وقد تختلف المسافة بناء على ما توصي به الشركة المصنعة للإطارات.

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