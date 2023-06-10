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بدء تسيير رحلات الحجاج من كوت ديفوار ضمن مبادرة “طريق مكة”
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بدء تسيير رحلات الحجاج من كوت ديفوار ضمن مبادرة “طريق مكة”

بدء تسيير رحلات الحجاج من كوت ديفوار ضمن مبادرة “طريق مكة”

بدء تسيير رحلات الحجاج من كوت ديفوار ضمن مبادرة “طريق مكة”
١٠:٢٤:٠٣ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

بدأ حجاج جمهورية كوت ديفوار المستفيدون من مبادرة “طريق مكة”، التوافد إلى المملكة عبر رحلات منتظمة على الناقل الجوي السعودي “طيران ناس”.

حيث سيرت عددًا من الرحلات إلى صالة القدوم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة المخصصة لمبادرة وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

خدمة ضيوف الرحمن

وأعرب الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، عن سعادته بالتكامل مع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة في تسهيل وتيسير نقل الحجاج الذين وصلوا من كوت ديفوار.

وأكد أن المؤسسات الحكومية والخاصة تتشرف جميعا بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن من كل البقاع، مبينًا أنهم بصدد نقل أكثر من 100 ألف حاج من 13 دولة خلال موسم الحج، ليصل العدد الإجمالي للحجاج والمعتمرين الذين نقلهم طيران ناس إلى أكثر من مليوني حاج منذ إطلاقه في عام 2007م.

أهداف مبادرة طريق مكة

‏‎وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات؛لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات الخارجية،والصحة،والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني،وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن،والمديرية العامة للجوازات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية ضيوف الرحمن كوت ديفوار مبادرة طريق مكة مكة المكرمة

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