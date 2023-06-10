دور المسجد في حماية المجتمع من المخدرات.. برنامج لتوعية منسوبي الشؤون الإسلامية

تواصل – فريق التحرير:

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء ، البرنامج التوعوي الموجّه لمنسوبي فرع الوزارة بمنطقة القصيم من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين.

جوامع القصيم

وحمل البرنامج عنوان: (دور المسجد في حماية المجتمع من خطر المخدرات) ، وذلك في عدد من جوامع ومساجد المنطقة، حسب الوزارة.

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خطبة الجمعة

وفي وقت سابق، حذر خطيبا المسجدين الحرام والنبوي في خطبة الجمعة الشعر الماضي، من خطورة مادة الشبو المخدرة.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الله الجهني، إنَّ “من أكبر نِعَم الله تعالى على الإنسان نعمة العقل الذي يُدرك به الأمور وحقائقها ومعرفة النافع منها والضار، وبالعقل تميز الإنسان على كثير من المخلوقات وعلى العقل مدار الأمور كلها، ولهذا تعلق به التكليف الشرعي فبالعقل يعرف الإنسان الأمر من النهي، والحق من الباطل، ويدرك به عواقب الامور، وأسبابها ومسبباتها ونتائجها”.

وتابع: “لذلك فإنه مطلوب من الانسان أان يستعمل هذه المواهب الإلهية فيما خلقت له، وأن يستدل بها على ما ينفعه في الدنيا والآخرة فيتبعه، ويعرف بها ما يضره فيجتنبه وإن من أشنع الأمور خطورة على العقل، تعاطي المخدرات”.