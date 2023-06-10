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الليلة.. القمر في التربيع الأخير عند هذا التوقيت
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الليلة.. القمر في التربيع الأخير عند هذا التوقيت

الليلة.. القمر في التربيع الأخير عند هذا التوقيت

الليلة.. القمر في التربيع الأخير عند هذا التوقيت
٠٩:٣٠:٠٥ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم، أن القمر سيصل إلى لحظة التربيع الأخير اليوم السبت 10 عند الساعة 10:31 مساءً بتوقيت مكة (07:31 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

نصف مضيء وآخر مظلم

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيشرق في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

وأضاف أن فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت تعتبر المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

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رصد القمر

واستطرد ابو ظاهرة أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صبيحة يوم الاحد 11 يونيو وسيبقى بعد ذلك في السماء إلى ان يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

وتابع: خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في طور هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر ذو الحجة.

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