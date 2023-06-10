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أبرزها الإصابة بالأمراض المعدية .. 3 أضرار خطيرة لتعاطي الهيروين
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أبرزها الإصابة بالأمراض المعدية .. 3 أضرار خطيرة لتعاطي الهيروين

أبرزها الإصابة بالأمراض المعدية .. 3 أضرار خطيرة لتعاطي الهيروين

أبرزها الإصابة بالأمراض المعدية .. 3 أضرار خطيرة لتعاطي الهيروين
٠٨:٤٩:٤٤ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي للأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة أوضح فيها خصائص مخدر الهيروين وآثاره المدمرة على صحة المتعاطين.

وأوضحت “الأمن العام” أن الهيروين هو مخدر ذو خصائص إدمانية عالية وتأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.

تأثيره وأضراره:

1- الميول العنيفة وإنهاء الحياة

2 ضعف وضمور الجسم

3- انخفاض شديد في معدل نبضات القلب واحتمال مرتفع للوفاة.

4- الإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد.

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وفي وقت سابق، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر.

وأوضحت أن هجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القات المخدر في جازان:

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (160) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

الكلمات الدلالية:
أبرزها الإصابة الأمن العام الإصابة بالأمراض المعدية خصائص مخدر الهيروين ميول إنهاء الحياة

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