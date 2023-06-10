هل تصح عبارة “يا وجه الله” عند التعب؟.. ابن عثيمين يوضح

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نقل الحساب الرسمي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما ورد في كتاب “المناهي اللفظية” من أن قول (يا وجه الله) عند التعب لا يجوز.

الصفة منفردة

وأوضح ابن عثيمين أن الواجب أن تقول (يا الله) لا (يا وجه الله) لأنه إذا قال (يا وجه الله) فمعنى هذا أنه دعا الصفة منفردة عن موصوفها وهذا حرام.

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«بهذا يزول عنك الكَرْب والغَمُّ».. تسجيل نادر لابن عثيمين رحمه الله

وفي وقت سابق، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تسجيلا نادرا، للشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- يورد دعاءا مأثورا، أوصى به النبي ﷺ لتفريج الهم.

علاج الاكتئاب والهم

وقال ابن عثيمين، إن أسباب الاكتئاب والضيق متنوعة، ولكن هناك ما ورد في السنة النبوية الشريفة، لمعالجة أسباب الضيق والهم والاكتئاب، وهو قول “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

حديث ابن مسعود

وتابع الشيخ، إن هناك أيضا ما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: “اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيَّ حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي”.