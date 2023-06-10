أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عن طريق التعاقد عبر جدارات

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أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم السبت، عن رغبتها في شغل وظائف شاغرة عن طريق التعاقد بالمرتبة السابعة.

وأضافت أمانة القصيم، أنه على الراغبين التقدم على الوظائف من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) للعمل في (بلدية الرس)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس كهربائي مساعد.

2- مهندس مدني مساعد.

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المرتبة الوظيفية:

– المرتبة السابعة.

التفاصيل: اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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