السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عن طريق التعاقد عبر جدارات
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وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف.. التفاصيل ورابط التقديم

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أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عن طريق التعاقد عبر جدارات

أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عن طريق التعاقد عبر جدارات

أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عن طريق التعاقد عبر جدارات
٠٨:٥٠:٠٨ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم السبت، عن رغبتها في شغل وظائف شاغرة عن طريق التعاقد بالمرتبة السابعة.

وأضافت أمانة القصيم، أنه على الراغبين التقدم على الوظائف من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) للعمل في (بلدية الرس)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس كهربائي مساعد.

2- مهندس مدني مساعد.

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المرتبة الوظيفية:

– المرتبة السابعة.

التفاصيل: اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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