رئيس أوكرانيا يؤكد: الهجوم المضاد “قد بدأ بالفعل”

تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، أن الهجوم المضاد قد بدأ فعلاً، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأضاف فلوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحافي من كييف السبت، أنه لن يكشف في أي مرحلة بات الهجوم الآن.

أوكرانيا تبدأ الهجوم المضاد

إعلان زيلينسكي ببدء الهجوم المضاد، جاء ردا على حديث نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس، حول أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر بدأ على الجبهة، حيث قال بوتين إن قوات كييف لم تتمكن من “تحقيق أهدافها”، وفق تصريحه.

كما أضاف في فيديو بثه على تليجرام مراسل للتلفزيون الروسي العام، أن روسيا تؤكد تماماً أن هذا الهجوم بدأ، مشيداً بدليل استخدام احتياطيات استراتيجية، مردفاً أن المعارك مستمرة منذ 5 أيام لكن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة.

كذلك شدد الرئيس الروسي على أن كل محاولات الهجوم المضاد التي شنت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية، مؤكداً أن الرد الروسي سيستند إلى هذه الخلاصة، لافتاً إلى أن الخسائر الأوكرانية هي لصالح روسيا بمعدل 3 إلى واحد.

الغرب يدعم أوكرانيا بالصواريخ

يشار إلى أن يذكر أن أوكرانيا كانت كثّفت منذ أشهر، حملاتها الدولية من أجل حث حلفائها الغربيين على دعمها بمزيد من الصواريخ البعيدة المدى، فضلاً عن المقاتلات الجوية المتقدمة، استعداداً لهذا الهجوم.

حيث استجابت العديد من الدول لمطالب أوكرانيا وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الأوروبية.

اقرأ أيضا:

روسيا توجه اتهاما رسميا لأوكرانيا بتفجير سد كاخوفكا