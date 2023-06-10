السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
رئيس أوكرانيا يؤكد: الهجوم المضاد “قد بدأ بالفعل”
هل تصح عبارة “يا وجه الله” عند التعب؟.. ابن عثيمين يوضح
بعد ألمانيا.. حرائق هولندا تطال مجموعة المباني التجارية
وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف.. التفاصيل ورابط التقديم
معركة بين الورل وأفعى أم جنيب السامة .. هذا ما حدث (فيديو)
مستفيد: العاملة لا تصلح لأي شيء.. ماذا أفعل؟

الرئيسية

 /

دولي

 /

رئيس أوكرانيا يؤكد: الهجوم المضاد “قد بدأ بالفعل”

رئيس أوكرانيا يؤكد: الهجوم المضاد “قد بدأ بالفعل”

رئيس أوكرانيا يؤكد: الهجوم المضاد “قد بدأ بالفعل”
٠٨:٤٨:٥٣ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، أن الهجوم المضاد قد بدأ فعلاً، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأضاف فلوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحافي من كييف السبت، أنه لن يكشف في أي مرحلة بات الهجوم الآن.

أوكرانيا تبدأ الهجوم المضاد

إعلان زيلينسكي ببدء الهجوم المضاد، جاء ردا على حديث نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس، حول أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر بدأ على الجبهة، حيث قال بوتين إن قوات كييف لم تتمكن من “تحقيق أهدافها”، وفق تصريحه.

كما أضاف في فيديو بثه على تليجرام مراسل للتلفزيون الروسي العام، أن روسيا تؤكد تماماً أن هذا الهجوم بدأ، مشيداً بدليل استخدام احتياطيات استراتيجية، مردفاً أن المعارك مستمرة منذ 5 أيام لكن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة.

كذلك شدد الرئيس الروسي على أن كل محاولات الهجوم المضاد التي شنت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية، مؤكداً أن الرد الروسي سيستند إلى هذه الخلاصة، لافتاً إلى أن الخسائر الأوكرانية هي لصالح روسيا بمعدل 3 إلى واحد.

الغرب يدعم أوكرانيا بالصواريخ

يشار إلى أن يذكر أن أوكرانيا كانت كثّفت منذ أشهر، حملاتها الدولية من أجل حث حلفائها الغربيين على دعمها بمزيد من الصواريخ البعيدة المدى، فضلاً عن المقاتلات الجوية المتقدمة، استعداداً لهذا الهجوم.

حيث استجابت العديد من الدول لمطالب أوكرانيا وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الأوروبية.

اقرأ أيضا:

روسيا توجه اتهاما رسميا لأوكرانيا بتفجير سد كاخوفكا

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الهجوم الأوكراني الهجوم المضاد روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
في أدنى حصيلة منذ شهرين.. أمريكا تسجل 450 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة

في أدنى حصيلة منذ شهرين.. أمريكا تسجل 450 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة

٠٩:١٢ ص، الثلاثاء، ٠٩ يونيو ٢٠٢٠
سعال غير منقطع في اجتماع رسمي.. ماذا عن صحة «بوتين»

سعال غير منقطع في اجتماع رسمي.. ماذا عن صحة «بوتين»

١٠:٣٩ ص، الأربعاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
«تيلرسون»: عهد حكم عائلة الأسد يوشك على نهايته

«تيلرسون»: عهد حكم عائلة الأسد يوشك على نهايته

٠٥:٤٥ م، الخميس، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧
مقتل طفلة وإصابة 5 من عائلة واحدة إثر القصف الجوي لمقاتلات النظام السوري

مقتل طفلة وإصابة 5 من عائلة واحدة إثر القصف الجوي لمقاتلات النظام السوري

١٠:٥٦ م، الخميس، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *