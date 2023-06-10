السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
لحملة الثانوية فأعلى.. “المساحة” تعلن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف
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لحملة الثانوية فأعلى.. “المساحة” تعلن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف

لحملة الثانوية فأعلى.. “المساحة” تعلن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف

لحملة الثانوية فأعلى.. “المساحة” تعلن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف
٠٨:٥٠:٥٨ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة من حملة (الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية

– أخصائي قانوني مساعد

– باحث

– أخصائي تقييم الثغرات مساعد

– أخصائي مخاطر أمن سيبراني مساعد

– فني مونتاج

– أخصائي جودة مساعد

– مترجم مساعد

– فني تقنية معلومات

– مطور برامج مساعد

– أخصائي أمن سيبراني

– أخصائي استثمار مساعد

– أخصائي مبيعات

– مدير قواعد بيانات

– أخصائي إدارة قواعد بيانات

– إخصائي إدارة مخاطر مساعد

– أخصائي إدارة قواعد بيانات مساعد

– فني مساحة

– مساعد فني مساحة

– مساح جيوديسي

– أخصائي جغرافيا مساعد

– مأمور وثائق ومحفوظات ومخطوطات

– مساعد فني طباعة

– مهندس مساحة

– مصمم جرافيك مساعد

– باحث مساعد

– أخصائي قانوني مساعد

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– الموارد البشرية

– الإدارة العامة

– التربية الخاصة

– الخدمة الاجتماعية

– العلاقات العامة

– الوثائق والمحفوظات

– اللغات والترجمة

– الآداب واللغة

– المحاسبة

– المالية

– الاقتصاد العام

– اقتصاد الأعمال

– التمويل والاستثمار

– المخاطر والتأمين

– الإدارة المالية

– التسويق

– التأمين

– الأمن السيبراني

– الحاسب الآلي

– علوم الحاسب

– الجرافيكس والوسائط

– إدارة الجودة

– الإدارة الصناعية

– الدعم الفني

– المعلومات الجيومكانية

– علوم الحاسب الآلي

– الجيوماتكس

– إدارة المخاطر

– المساحة

– نظم معلومات جغرافية

– الجيوديسيا

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة.

– توفر المهارات والشهادات المهنية المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من اليوم الثلاثاء 1444/11/17 هـ (الموافق 2023/6/6 م) عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الجمعة 1444/11/27 هـ (الموافق 2023/6/16 م).

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