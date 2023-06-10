لحملة الثانوية فأعلى.. “المساحة” تعلن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف

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أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة من حملة (الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية

– أخصائي قانوني مساعد

– باحث

– أخصائي تقييم الثغرات مساعد

– أخصائي مخاطر أمن سيبراني مساعد

– فني مونتاج

– أخصائي جودة مساعد

– مترجم مساعد

– فني تقنية معلومات

– مطور برامج مساعد

– أخصائي أمن سيبراني

– أخصائي استثمار مساعد

– أخصائي مبيعات

– مدير قواعد بيانات

– أخصائي إدارة قواعد بيانات

– إخصائي إدارة مخاطر مساعد

– أخصائي إدارة قواعد بيانات مساعد

– فني مساحة

– مساعد فني مساحة

– مساح جيوديسي

– أخصائي جغرافيا مساعد

– مأمور وثائق ومحفوظات ومخطوطات

– مساعد فني طباعة

– مهندس مساحة

– مصمم جرافيك مساعد

– باحث مساعد

– أخصائي قانوني مساعد

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– الموارد البشرية

– الإدارة العامة

– التربية الخاصة

– الخدمة الاجتماعية

– العلاقات العامة

– الوثائق والمحفوظات

– اللغات والترجمة

– الآداب واللغة

– المحاسبة

– المالية

– الاقتصاد العام

– اقتصاد الأعمال

– التمويل والاستثمار

– المخاطر والتأمين

– الإدارة المالية

– التسويق

– التأمين

– الأمن السيبراني

– الحاسب الآلي

– علوم الحاسب

– الجرافيكس والوسائط

– إدارة الجودة

– الإدارة الصناعية

– الدعم الفني

– المعلومات الجيومكانية

– علوم الحاسب الآلي

– الجيوماتكس

– إدارة المخاطر

– المساحة

– نظم معلومات جغرافية

– الجيوديسيا

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة.

– توفر المهارات والشهادات المهنية المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من اليوم الثلاثاء 1444/11/17 هـ (الموافق 2023/6/6 م) عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الجمعة 1444/11/27 هـ (الموافق 2023/6/16 م).