لحملة الثانوية فأعلى.. “المساحة” تعلن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة من حملة (الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير) على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
– أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية
– أخصائي قانوني مساعد
– باحث
– أخصائي تقييم الثغرات مساعد
– أخصائي مخاطر أمن سيبراني مساعد
– فني مونتاج
– أخصائي جودة مساعد
– مترجم مساعد
– فني تقنية معلومات
– مطور برامج مساعد
– أخصائي أمن سيبراني
– أخصائي استثمار مساعد
– أخصائي مبيعات
– مدير قواعد بيانات
– أخصائي إدارة قواعد بيانات
– إخصائي إدارة مخاطر مساعد
– أخصائي إدارة قواعد بيانات مساعد
– فني مساحة
– مساعد فني مساحة
– مساح جيوديسي
– أخصائي جغرافيا مساعد
– مأمور وثائق ومحفوظات ومخطوطات
– مساعد فني طباعة
– مهندس مساحة
– مصمم جرافيك مساعد
– باحث مساعد
– أخصائي قانوني مساعد
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التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– القانون
– الموارد البشرية
– الإدارة العامة
– التربية الخاصة
– الخدمة الاجتماعية
– العلاقات العامة
– الوثائق والمحفوظات
– اللغات والترجمة
– الآداب واللغة
– المحاسبة
– المالية
– الاقتصاد العام
– اقتصاد الأعمال
– التمويل والاستثمار
– المخاطر والتأمين
– الإدارة المالية
– التسويق
– التأمين
– الأمن السيبراني
– الحاسب الآلي
– علوم الحاسب
– الجرافيكس والوسائط
– إدارة الجودة
– الإدارة الصناعية
– الدعم الفني
– المعلومات الجيومكانية
– علوم الحاسب الآلي
– الجيوماتكس
– إدارة المخاطر
– المساحة
– نظم معلومات جغرافية
– الجيوديسيا
– أو ما يعادلهم
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة.
– توفر المهارات والشهادات المهنية المحددة لكل وظيفة.
طريقة التقديم:
متاح التقديم من اليوم الثلاثاء 1444/11/17 هـ (الموافق 2023/6/6 م) عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الجمعة 1444/11/27 هـ (الموافق 2023/6/16 م).