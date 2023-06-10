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معركة بين الورل وأفعى أم جنيب السامة .. هذا ما حدث (فيديو)
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معركة بين الورل وأفعى أم جنيب السامة .. هذا ما حدث (فيديو)

معركة بين الورل وأفعى أم جنيب السامة .. هذا ما حدث (فيديو)

معركة بين الورل وأفعى أم جنيب السامة .. هذا ما حدث (فيديو)
٠٧:٤٨:١٢ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو معركة شرسة بين حيوان الورل وأفعى “أم جنيب” أو الأفعى المقرنة كما يطلق البعض عليها.

وظهر حيوان الورل مع أفعى أم جنيب في صندوق واحد، وقد بدأ في محاولة التهامها، فيما حاولت الأفعى لدغ الورل، إلا أن حركته كانت سريعة للغاية وأفقدت الأفعى توازنها تمام، حيث كانت المعركة في صالح الورل.

معلومات عن أفعى أم جنيب

أفعى أم جنيب أو الأفعى المقرنة أو قرناء غاسبريتي، من الجنس الأفعى القرناء الذي يتبع الفصيلة الأفعوية.

هي من الأفاعي الخطيرة لأنها ذات درجة سمية عالية، تنتشر في معظم مناطق الجزيرة العربية بما فيها المملكة.

من أهم سلوكيات هذه الأفعى أنها تدفن نفسها في الرمل خلال الليل، وخاصة عند نهاية نشاطها ليلاً، حين تجد المأوى والجحر المناسب لتختبئ فيه خلال النهار، فتدفن نفسها حتى يخرج النهار أو تشتد الحرارة.

أماكن انتشارها

ينتشر هذا النوع بشكل أساسي في الجزيرة العربية ويمتد موطنها شمالا إلى تخوم بلاد الشام والعراق وحتى جنوب إيران.

وينبغي تمييزها عن النوعين الآخرين من ذوات القرون المنتشرة في الشمال الإفريقي ومصر وهما الأفعى القرعاء ومقرنة صحراء الشمال الإفريقي.

ماذا تعرف عن الورل؟

الوَرَل حيوان زاحف من ذوات الدم البارد يسمى الغيث، يبلغ طوله من المتر وحتى يتجاوز الثلاثة أمتار في بعض الأنواع، يعيش في كافة أقطار العالم تقريبا، حسب نوعه.

الورل جنسٌ ينتمي إلى مملكة (الحيوانات)، من شعبة (الحبليات)، تحت شعبة (الفقاريات). من طائفة الزواحف، من رتبة الحرشفيات، من رتبة العظايا (السحالي) ومن فصيلة الورليات.

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أفعى أم جنيب أفعى سامة الأفعى المقرنة الورل

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