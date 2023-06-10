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بعد ألمانيا.. حرائق هولندا تطال مجموعة المباني التجارية
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بعد ألمانيا.. حرائق هولندا تطال مجموعة المباني التجارية

بعد ألمانيا.. حرائق هولندا تطال مجموعة المباني التجارية

بعد ألمانيا.. حرائق هولندا تطال مجموعة المباني التجارية
٠٧:٥٠:١٧ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق في شركة بلاستيك، بمدينة هولندية، وامتدت النيران إلى محلات لتجارة الأخشاب، ليتأجج حريق ضخم يلتهم المنطقة.

تصاعد النيران

وأظهر مقطع فيديو، صور من أمام واجهات منازل تقع المنطقة المتضررة وراءها، تصاعد النيران وألسنة اللهب بكثافة، من منطقة الحريق، فيما شكل الدخان سحابة سوداء كثيفة في السماء.

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مواجهة حريق نشب في غابة ببرلين

وفي أغسطس الماضي، أعلنت قوات الإطفاء الألمانية استعانتها بقوات الجيش لمواجهة حريق نشب في غابة جرونيفالد ببرلين.

وأوضح متحدث باسم الإطفاء، أن مواد الذخيرة المخزنة في موقع تابع للشرطة وموجة الجفاف التي تشهدها الغابة، تمثل تحدياً كبيراً.

انفجار غير مقصود

وكانت الحرائق قد اندلعت في وقت مبكر بعد انفجار غير مقصود بموقع تابع للشرطة بمحاذاة الغابة, الأمر الذي تسبب في وقف حركة النقل الإقليمية وحركة القطارات المحلية كما تم إغلاق أحد الطرق السريعة الرئيسية ببرلين، بحسب ما ذكرته هيئة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” .

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أخبار هولندا اندلاع حريق حريق هولندا

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