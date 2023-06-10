وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية في مقرها الرئيسي (بالرياض) لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي مخاطر

– أخصائي أول إعلام

– أخصائي ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال

– القانون

– الشريعة

– الأنظمة

– نظم معلومات إدارية

– إدارة المخاطر

– أمن المعلومات

– علوم الحاسب

– نظم معلومات حاسب

– الأمن السيبراني

– الإعلام

– الاتصال

– العلاقات العامة

– التسويق

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.

– بدل تعليم للأطفال.

– خصومات حصرية للموظفين.

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

طريقة التقديم:

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل، إلى أن التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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