وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية في مقرها الرئيسي (بالرياض) لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:
تفاصيل الوظائف
– أخصائي مخاطر
– أخصائي أول إعلام
– أخصائي ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية
التخصصات المطلوبة:
– إدارة أعمال
– القانون
– الشريعة
– الأنظمة
– نظم معلومات إدارية
– إدارة المخاطر
– أمن المعلومات
– علوم الحاسب
– نظم معلومات حاسب
– الأمن السيبراني
– الإعلام
– الاتصال
– العلاقات العامة
– التسويق
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
المزايا:
– رواتب تنافسية.
– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.
– بدل تعليم للأطفال.
– خصومات حصرية للموظفين.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
طريقة التقديم:
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل، إلى أن التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا
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